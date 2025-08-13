Kundtjänstmedarbetare Stockholm

Aura Personal AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-08-13


Visa alla kundservicejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-13

Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare med säljfokus blir du en viktig del av teamet där du hanterar inkommande samtal och mejl. Du hjälper kunder med deras frågor, ger professionell service och ser möjligheter till merförsäljning. Målet är att skapa en positiv kundupplevelse samtidigt som du arbetar mot uppsatta försäljningsmål.

Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kundservice och/eller försäljning
• Är en duktig kommunikatör med en positiv inställning
• Har en lösningsorienterad och relationsskapande approach
• Trivs med att arbeta mot mål och motiveras av att skapa resultat

Vad vi erbjuder
• En inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
• Fast lön + provision
• Möjlighet att vara en del av ett växande företag

Om företaget
Aura Personal tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter.

Ersättning
Fast l?n + provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Robin Montazeri
Robin.montazeri@aurapersonal.se
+46 73 506 21 62

Jobbnummer
9456044

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: