Kundtjänstmedarbetare Stockholm

Som kundtjänstmedarbetare med säljfokus blir du en viktig del av teamet där du hanterar inkommande samtal och mejl. Du hjälper kunder med deras frågor, ger professionell service och ser möjligheter till merförsäljning. Målet är att skapa en positiv kundupplevelse samtidigt som du arbetar mot uppsatta försäljningsmål.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kundservice och/eller försäljning
• Är en duktig kommunikatör med en positiv inställning
• Har en lösningsorienterad och relationsskapande approach
• Trivs med att arbeta mot mål och motiveras av att skapa resultat
Vad vi erbjuder
• En inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
• Fast lön + provision
• Möjlighet att vara en del av ett växande företagOm företaget
Aura Personal tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter. Ersättning
