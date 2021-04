Kundtjänstmedarbetare som talar danska - Xzakt Kundrelation AB - Butikssäljarjobb i Gävle

Xzakt Kundrelation AB / Butikssäljarjobb / Gävle2021-04-15Xzakt Kundrelation söker nu dansktalande stjärnor att ta sig an rollen som mästare i fantastisk kundservice tillsammans med HelloFresh! Är du den vi söker?HelloFresh har sedan starten i Berlin år 2011 vuxit till en global aktör inom mat och matlagning där man erbjuder färdiga indegrienser och recept levererat hem direkt till dörren till människor över hela världen.I rollen kommer du hantera och hjälpa HelloFreshs kunder i Danmark primärt via telefon, men även via mail och chatt kring deras frågor om HelloFreshs tjänster och produkter.För att lyckas i denna roll behöver du,Vara väldigt trygg i det danska språket i både tal och skrift, dvs även god skriftlig kommunikationVara stresstålig. Ibland händer det mycket och många kunder behöver vår hjälp samtidigt.Lösningsorienterad och flexibel. Nya utmaningar uppstår alltid och ingen dag är den andra lik och våra kunders förväntan och upplevelser ställer alltid nya och svåra krav som vi måste lösa.Arbetstider är förlagda:Måndag - Söndag, 0800-2200Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-15Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-29Xzakt Kundrelation AB5694855