Kundtjänstmedarbetare sökes till sommarjobb - Framtiden i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Sollentuna

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna2021-04-02Vi letar för kunds räkning efter en kundtjänstmedarbetare för sommarjobb med stor chans till vidare arbete i höst.2021-04-02I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta i ett mindre team där din uppgift är att planera mätmontörernas arbete och stötta kunder via telefon. Vår kund arbetar i ett stort projekt i Mälardalen som innebär att energimätare ska bytas ut.Ditt mål med din arbetsdag är att säkerställa en effektiv arbetsdag för montörerna som byter mätare, säkerställa att kunderna är nöjda och får en optimal kundresa samt att arbetet utförs inom ramen för vår kunds SLA.Uppgifter:Ta emot samtal från kunder (privata och fastighetsägare)Hantera klagomål och lösa problemBoka om montörer och planera utefter effektivt arbete för montörernaPlanera och strukturera din och andras dag för ett effektivt samarbete.Genomföra tidsbokningar med kunderOmboka tidsbokningar med kunderMer om tjänsten ges vid en eventuell intervjuVår kund är en av Sveriges ledande aktörer inom området smarta mätare. De hjälper energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att hitta lösningar som lever upp till Energimarknadsinspektionens nya krav för att påskynda utvecklingen mot smartare elnät och främja nya energitjänsterArbetat i en liknande roll tidigare (ex. Säljstöd, orderhantering, kundsupport, kundtjänst)Talar och skriver obehindrad SvenskaGod datorvanaDet är plus om du dessutom:Har körkort BSom person gillar du att jobba mot mål och har lätt att driva små projekt. Vi värderar kundbemötande högt och ser därför att du är service-minded. Prestigelöshet och laganda är även två viktiga egenskaper för denna tjänst!Planering kommer lätt för dig!Välkommen att ansöka om du känner att du passar in på ovan.Framtiden finns till för att vi vill hjälpa alla till ett utvecklande, glädjefyllt och meningsfullt yrkesliv!Vi strävar efter att det ska bli lättare för alla att hitta nästa kollega och jobb. Med nyfikenhet och glöd ska vi ständigt förenkla vägen och hjälpa alla, mot nästa utmaning.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom de Talanger som vi förmedlar.Ort: Akalla, Kistaheltid, sommarjobbStart: Maj/juniKontaktperson(er)Mathilda BoethiusSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671126