Kundtjänstmedarbetare sökes till kund i Solna

KFX HR-partner Skandinavien AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-222020-08-22Är du framåt och gillar att kommunicera över telefon och mail? Drivs du av utveckling och har ett intresse för att ge den bästa servicen? Just nu så söker vi en erfaren kundservicemedarbetar för ett konsultuppdrag i Solna.Om ossKFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer med kunder och personal. Vi lyssnar på våra kunder, våra anställda och på varandra. Stolthet, omtanke och engagemang är våra värdeord. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Vi är i dag drygt 400 medarbetare och har regionala kontor runt om i landet.Du kommer att arbeta som kundtjänstmedarbetare hos vår kund i Solna. Arbetet innebär att ta emot samtal och hitta lösningar på kundernas problem. I rollen som kundtjänstmedarbetare arbetar du också administrativt i olika system. Tillsammans med dina kollegor strävar du efter att uppnå uppsatta mål och för att tillfredsställa kunden. Det krävs det att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Här ges du möjlighet att utvecklas och samla på dig erfarenheter inför framtiden!Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från kundtjänst. Du har god telefonvana och behärskar svenska, engelska utan problem. Kan du fler språk är det meriterande. Vidare drivs du av att ställas inför nya utmaningar och att få vägleda kunden rätt. Du trivs i rollen som representant för ett företag och att ge service faller sig naturligt för dig. Som person är du målinriktad, har ett tekniskt intresse och tycker om att arbete kundnära.Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får din anställning hos oss på KFX HR-partner och arbetar som uthyrd konsult till något av våra kundföretag. Det är därför viktigt att du trivs i rollen som konsult.Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!Samtliga frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryterare Caroline Dunvret på 08-663 99 00 eller rekrytering.stockholm@kfx.se . Observera att vi inte tar emot CV via mail.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-08-27KFX HR-partner Skandinavien AB5329767