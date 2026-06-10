Kundtjänstmedarbetare sökes! Malmö
Wepack AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-06-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Är du en serviceinriktad person som brinner för att lösa problem? Då kanske du är rätt person för oss!
WePack AB letar just nu efter en ny kundservicemedarbetare till vårt kontor i Malmö. I denna roll kommer du att arbeta för ett av de största företagen i Europa inom smarta tillbehör. Du kommer att jobba med ringande och mailande kunder som har frågor om bland annat leveranstider, reklamationer och allmänna produktfrågor.
Låter det som ett jobb för dig? Fortsätt då att läsa!
Huvudsakliga uppgifter och vad vi letar efter:
Kundtjänst via telefon och email
Du besvarar frågor från kunder via telefon och e-post. Våra kunder finns främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland, men även i övriga Europa.
Kommunikationen sker huvudsakligen på svenska och engelska. Kunskaper i andra europeiska språk, exempelvis danska, finska eller tyska, är meriterande men inget krav.
Felsökning och problemlösning
Du identifierar kundens problem och vägleder dem till en lösning på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Tidigare erfarenhet av felsökning är inget krav. Vi lär dig hur våra produkter och system fungerar. Det är dock viktigt att du tycker om att analysera problem och ta reda på vad som faktiskt gått fel - till exempel att kunna se när en kund har beställt fel modell och hjälpa dem hitta rätt.
Utföra återbetalningar
Plocka och packa utbyten samt lättare lagerarbete
Våra förväntningar på dig:
Positiv, tålmodig och serviceinriktad
Noggrann och organiserad
Flexibel lagspelare, som också kan arbeta ensam
Obehindrade kommunikation på svenska och engelska i både tal och skrift
Gillar att leverera service över telefon och e-post
Flexibel för lagerarbete, såsom packning och utskick av beställningar, samt påfyllning av produkter
Vi ser att du har god datorvana och är bekväm med att arbeta i olika program och system. Rollen innebär dagligt arbete i datorbaserade verktyg, vilket förutsätter grundläggande förståelse för hur en dator och program fungerar.
Meriterat:
Tidigare erfarenhet av kundtjänst är meriterande, men inte ett krav.
Tidigare erfarenhet av e-handel är meriterande, men inte ett krav.
Obehindrad kommunikation i tal och skrift på något av följande språk: finska, tyska och/eller nederländska är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
En spännande tjänst med stora utvecklingsmöjligheter
En dynamisk arbetsmiljö i nya, moderna lokalerPubliceringsdatum2026-06-10Profil
Vi ser gärna att du har en fullständig gymnasieexamen, och det är meriterande om du har arbetat inom kundservice tidigare. Då denna tjänst innebär att både prata i telefon med, och svara på mail från, kunder ser vi gärna att du är tålmodig, stresstålig och kommunikativ. För att kunna utföra detta jobb krävs det även att du är serviceinriktad, positiv och har hög datorvana. Du måste även obehindrat kunna uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift.Om företaget
WePack AB har i ett årtionde varit en av de största försäljarna av smarta accessoarer i hela Europa. Från vårt nybyggda lager och huvudkontor i Malmö bedriver vi en e-handel som säljer accessoarer och tillbehör till smartphones, smartklockor, surfplattor och mycket mer. WePack är ett växande företag, och en spännande arbetsplats med mycket omväxling.
Lön enligt överenskommelse. Referenser från tidigare arbete är önskvärt vid ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: fredrik@wepack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wepack AB
(org.nr 556865-7539)
Stekelgatan 6 (visa karta
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212 23 MALMÖ Arbetsplats
Wepack AB Jobbnummer
9958481