Kundtjänstmedarbetare sökes i Malmbäck
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Nässjö
2026-02-16
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor? Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till vår kund i Malmbäck där du får en viktig roll i att skapa en smidig och professionell kundupplevelse.
Vår kund är en rikstäckande aktör inom möbelbranschen med huvudkontor i Malmbäck, butiker runt om i Sverige och en växande e-handelsverksamhet. Kundtjänst är en central funktion som arbetar nära både butiker, lager och slutkunder. Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till siten i Malmbäck.
I rollen arbetar du brett med orderhantering och administration, leveransuppföljning samt hantering av returer och reklamationer. Du besvarar produktfrågor och har daglig kontakt med kunder via mejl och telefon. Du fungerar som länken mellan butik, slutkund och lager och driver dina ärenden framåt på ett strukturerat sätt. Arbetet sker i affärssystemet Pyramid i nära samarbete med lagerverksamheten.
Tjänsten inleds som en timanställning under våren och övergår till heltid under sommaren och hösten. Vi söker därför dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. Tar du examen i sommar är detta en utmärkt möjlighet att kliva in i en heltidsroll.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag. Under våren lägger du in din tillgänglighet i vår app och har möjlighet att påverka ditt schema. Från och med juni är arbetstiderna förlagda 08:00-17:00.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund i Malmbäck.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en professionell och positiv ton i din kommunikation. Du trivs med att hjälpa kunder, hitta lösningar och hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa struktur eller kvalitet.
Du har god teknisk förståelse och är van att arbeta i affärssystem. Erfarenhet av affärssystemet Pyramid är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har lätt för att sätta dig in i nya system och självständigt kan söka fram den information du behöver. Vidare trivs du i en roll där teamarbete är en naturlig del av vardagen och där du samarbetar med kollegor vid mer komplexa ärenden. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna ärenden. Du har förståelse för att vissa kundärenden kan vara långvariga och kräva dialog med flera funktioner inom organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett deltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
MALMBÄCK
StudentConsulting
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com
