Kundtjänstmedarbetare sökes

Junglia AB / Kundservicejobb / Haninge
2025-10-22


Är du serviceinriktad och kommunikativ? Vi söker en kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder där du får möjlighet att ge kunder snabb och professionell hjälp.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal, e-post och chatt
Hjälpa kunder med frågor, beställningar och ärenden
Bidra till att varje kund får en positiv upplevelse

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom kundservice

Erfarenhet inom kundtjänst eller service är meriterande, men viktigast är att du är lyhörd, lösningsorienterad och vill ge kunderna bästa möjliga stöd.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Kundtjänstmedarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
136 46  HANDEN

Jobbnummer
9569912

