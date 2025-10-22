Kundtjänstmedarbetare sökes
Junglia AB / Kundservicejobb / Haninge Visa alla kundservicejobb i Haninge
2025-10-22
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Haninge
, Ödeshög
, Vadstena
, Boxholm
, Mjölby
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och kommunikativ? Vi söker en kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder där du får möjlighet att ge kunder snabb och professionell hjälp.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal, e-post och chatt
Hjälpa kunder med frågor, beställningar och ärenden
Bidra till att varje kund får en positiv upplevelse
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom kundservice
Erfarenhet inom kundtjänst eller service är meriterande, men viktigast är att du är lyhörd, lösningsorienterad och vill ge kunderna bästa möjliga stöd.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Kundtjänstmedarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
136 46 HANDEN Jobbnummer
9569912