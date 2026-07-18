Kundtjänstmedarbetare på heltid!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kom och arbeta som kundtjänstmedarbetare hos ett ledande företag inom finansbranschen. Vi på Academic Work söker nu engagerade och serviceinriktade personer till en av våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att svara på inkommande samtal från privatkunder med främst kortrelaterade ärenden. Största delen av samtalen handlar om att hjälpa kunder med frågor kring deras kort, såsom problem med fungerande kort, pinkod, fakturor och delbetalningar. I rollen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper ytterligare och bli en ännu mer heltäckande del av teamet.
Onboarding och utbildning sker omgående där du lär dig vår kunds produkter och rutiner. För att trivas i rollen bör du vara beredd på mycket information under introduktionen – men också få god support och handledning så du snabbt kommer in i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Ta emot samtal och supportera kunder gällande frågor om sina kort.
Hantera kundärenden gällande pinkod, kreditgräns, fakturafrågor och delbetalningar.
Hantera kortspärrar och enklare löpande kundkännedom.
Erfarenhet av kundservice via telefon är starkt meriterande
Vi söker dig som
Har en avklarad gymnasieexamen
Har viss erfarenhet av kundkontakt (t.ex. från café, butik, kundservice eller liknande).
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, kommunikativ och har ett professionellt bemötande i alla kundkontakter. Du har lätt för att ta till dig ny information och kan hantera ett högt tempo. Vidare är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta strukturerat.Övrig information
Start: Senast 1 september.
Omfattning: Heltid (38,5 timmar/ arbetsvecka)
Arbetstider: ca. 8-18
Placering: Centrala Stockholm
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HG41ZH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10005999