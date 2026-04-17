Kundtjänstmedarbetare på deltid
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din högskoleutbildning och letar efter ett meningsfullt sätt att dryga ut studentkassan? Vill du ha ett extrajobb som inte bara ger klirr i kassan, utan som också fungerar som en perfekt språngbräda för din framtida karriär? Nu har du chansen att bli en del av Randstad och arbeta som konsult ute hos en av våra spännande kunder i Gävle!
Som kundtjänstmedarbetare hos oss är du ansiktet utåt och den första kontakten för kunderna. Vi söker dig som är genuint kommunikativ, älskar att hjälpa människor och ser varje interaktion som en möjlighet att leverera service i världsklass. För att trivas i rollen är du en person som tar stort eget ansvar, är drivande i ditt arbete och känner dig trygg med att arbeta självständigt. Eftersom rollen innebär en del administration är det viktigt att du är strukturerad och noggrann, även när tempot skruvas upp. Du blir en del av ett team där samarbete och kundnöjdhet står i centrum, och där din positiva inställning blir direkt avgörande för kundupplevelsen.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss! Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande som vill bidra med sin kompetens. Sök senast 26 april 2026 via www.randstad.se.
Tjänsten kan komma och tillsättas innan sista datum. Vid frågor kontakta Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
Ansvarsområden
I rollen som kundtjänstmedarbetare är din huvudsakliga uppgift att stötta och serva kunder med deras frågor och problem. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara inkommande frågor via telefon och digitala kanaler (chatt/mail).
Ge förstklassig service och lösa problem på ett smidigt och engagerat sätt.
Administrera och dokumentera ärenden noggrant i olika interna system.
Hantera kundmöten fysiskt över disk i de fall det förekommer.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Pågående studier: Du läser just nu ditt första eller andra år på universitet eller högskola (motsvarande minst 50% studietakt).
Systemvana: Du är en van datoranvändare som snabbt lär dig nya system och har god administrativ förmåga.
Språk: Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
802 57 GÄVLE
Randstad Kontakt
Amanda Lindström amanda.lindstrom@randstad.se +46703281977
9862520