Kundtjänstmedarbetare på deltid
Adecco Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara en viktig del av ett serviceinriktat team där du hjälper kunder via telefon och mejl. Du besvarar frågor, ger vägledning och hanterar olika typer av ärenden - allt med målet att ge en positiv och professionell kundupplevelse.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco på deltid. Arbetstiderna är förlagda under kontorstid, måndag till fredag, och start sker enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är pensionär eller studerar minst 50 % och har minst tre terminer kvar av dina studier. Du är flexibel, tillgänglig under terminerna och har möjlighet att arbeta extra vid behov.
Du har tidigare erfarenhet av kundtjänstarbete och trivs i en roll där du har telefon och dator som främsta arbetsredskap. Som person är du social, lösningsorienterad och kommunicerar tydligt och professionellt - både i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Viktigt för tjänsten är:
• Du är pensionär eller studerar minst 50 % och har minst tre terminer kvar
• Du har möjlighet att arbeta cirka 15-20 timmar/vecka
• Tidigare erfarenhet av kundtjänstarbete
• Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Victoria Johansson via Victoria.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos support via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9455290