Kundtjänstmedarbetare Odenplan Heltid
Simplex Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kundtjänstmedarbetare – Odenplan, Stockholm – Heltid
Bemanning via Simplex
Söker du ett jobb där du verkligen gör skillnad för kunder varje dag? Vill du vara en del av ett engagerat team med möjlighet att växa och utvecklas? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
Vi söker kundtjänstmedarbetare med placering vid Odenplan i Stockholm med start i september. Du blir en viktig del av ett team som dagligen hjälper kunder via telefon, chatt och mejl – med allt från leveranser och fakturor till spårning av paket och vanliga frågor.
Det här är en roll för dig som är redo att ta tag i hösten med energi och ambition – och som ser möjligheten att bygga något långsiktigt.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundärenden via telefon, chatt och mejl
Hjälpa kunder med frågor kring leveranser, fakturor, returer och andra vanliga ärenden
Arbeta effektivt och serviceinriktat, även under hög belastningAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning
Placering: Odenplan, Stockholm
Arbetstider: Varierande – dagtid, kvällar och helger enligt schema
Omfattning: Minst 80%, oftast heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Start: September
Vi söker dig som
Är snabb, tydlig och professionell i din kommunikation
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Är flexibel och kan jobba varierande tider inklusive kvällar och helger
Är positiv, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt
Meriterande
Tidigare erfarenhet av kundservice
Vi erbjuder
Ett engagerat team och en trivsam arbetsmiljö vid Odenplan
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för kunder varje dag
En stabil roll med goda möjligheter att växa och ta mer ansvar över tid
En perfekt start på hösten för dig som vill bygga erfarenhet inom service
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande! 🍂 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10022766