Kundtjänstmedarbetare med fokus på administration.
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 21Activa Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare till ett företag som arbetar med reservdelar inom fordonsbranschen.
Du kommer att ingå i ett team på 15 personer, arbetsplatsen ligger i fräscha lokaler i Kista Industriområde.
Beskrivning av arbetet:Du ansvarar för löpande hantering av inkomna ärenden och förfrågningar samt försäljning och ordermottagning till företagets kunder, dealers och verkstäder. Vid behov vara behjälplig inom alla förekommande arbetsuppgifter inom Customer Service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom Sales Operations: · Försäljning och ordermottagning av reservdelar samt övriga inkommande orderärenden och förfrågningar via telefon och mejl. · Orderuppföljning · Rådgivning och support i reservdelsfrågor · Försäljning och uppföljning på kampanjer och övriga försäljningsaktiviteter via telefon och mejl. · Ansvarar för nya kundsregistreringar och aktiveringar i KWs olika system, · Returer, Claim och Reklamationer: På daglig basis följa upp returer, reklamationer och reservdelsgarantier. · Ansvara för ökad kundnöjdhet genom effektivisering och utveckling av arbetsprocesser och arbetssätt. · Aktivt arbeta för att nå teamets SLA:er och KPI:er.
Kvalifikationer Du ska vara flytande i svenska och engelska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande.
Du ska ha ett par års erfarenhet av arbete med administration och kundservice och ha vana av att ha dialog med kunder både via telefon och mejl.Erfarenhet av ERP-systemet Navision är meriterande.
Om arbetsgivaren 21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över 50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, både på arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi har självklart kollektivavtal och är auktoriserade hos Kompetensföretagen. Vi sitter i lokaler i Arlandastads industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet, Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för våra kunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen.För välmående personal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat.
Hur du ansöker Din ansökan ska innehålla ett aktuellt och uppdaterat Cv relevant för denna tjänst samt ett personligt brev. Kraven på flytande svenska och engelska är just krav så uppfyller du inte dessa så avböjer vi din ansökan. Ersättning
Timlön Enligt vårt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Arbetsplats
21Activa Entreprenad AB Kontakt
Anja Lowndes 0706187297 Jobbnummer
9547931