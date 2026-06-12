Kundtjänstmedarbetare | Manpower | Uppsala
Manpower Aktiebolag / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-06-12
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Är du serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du dagligen hjälper människor? Vi på Manpower söker nu kundtjänstmedarbetare till ett konsultuppdrag hos en kund inom samhällsnära tjänster. Uppdraget är på heltid med start omgående och god möjlighet till förlängning. Här får du arbeta i en viktig funktion där kvalitet, noggrannhet och kundfokus står i centrum.
Ort: Uppsala
Start: 17 augusti
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 4 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 08:00-16:45
Om jobbet som kundtjänstmedarbetare
Som kundtjänstmedarbetare hos oss på Manpower, ute hos vår kund, arbetar du i en central servicefunktion med daglig kontakt med både privatpersoner och vårdpersonal. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, e‐post och andra digitala kommunikationskanaler och säkerställer att varje kundkontakt håller hög kvalitet.
Rollen innebär både kundservice och administration och passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trygg i att arbeta i flera system parallellt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Hantera inkommande kundärenden via telefon från privatpersoner och vårdpersonal
Besvara och administrera kundärenden via e‐post och andra digitala kanaler
Säkerställa snabb, korrekt och lösningsorienterad service i varje kundkontakt
Identifiera kundens behov och vid behov vägleda till rätt lösning eller vidare instans
Bidra till kontinuerlig förbättring av rutiner och arbetssätt inom kundtjänst
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av kundtjänst eller service och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du är kommunikativ, noggrann och har ett professionellt bemötande även i situationer med högt tempo. Du har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och rutiner.
Vi ser att du har:
Fullständig gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete inom kundtjänst, service eller likvärdig roll
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God systemvana
Meriterande
Erfarenhet av kundtjänstarbete med telefon som huvudsaklig kanal
Erfarenhet av administrativa uppgifter och ärendehanteringssystem
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
S:t Persgatan 17 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9960812