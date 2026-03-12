Kundtjänstmedarbetare kökslösningar
2026-03-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
, Danderyd
, Täby
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Kundservicemedarbetare / Orderadministratör
Vill du arbeta i ett kundnära och administrativt roll där du blir navet mellan säljare, montörer och våra kökskunder?
Vi söker nu en kommunikativ, nyfiken och driven medarbetare till vår kunds kundservice- och orderavdelning. Du trivs i en roll med variation, komplexa ärenden och många kontaktytor - och du gillar att göra det lilla extra för kunden.
Om rollen
I rollen kommer du att hantera både enklare och mer avancerade kundärenden där varje fall kräver lyhördhet, struktur och problemlösning. Du tar emot ärenden via telefon och mejl och arbetar dagligen i flera olika system (bl.a. Freshdesk och Outlook).
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Orderadministration - lägga och justera ordrar, ibland tidskrävande och detaljerat
Kundservice via telefon och mail
Reklamationer, kompensationer och fakturafrågor
Frågor om produkter, montering och leveranser
Koordinering och dialog med säljare, fabrik och interna funktioner
Ritningar av t.ex. bänkskivor och enklare visualiseringar
Administrativt arbete och löpande ärendehantering
Vissa ärenden löses direkt, andra kan ta dagar - men du får tid att göra klart och göra rätt.
Vi ser gärna att du:
Har 2-4 års erfarenhet av kundservice och orderhantering i flera system
Kommunicerar tryggt i både tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och tar egna initiativ
Har hög servicekänsla och energi
Är modig, kommunikativ, hjälpsam och lösningsorienterad
Gillar att samarbeta och vågar ta kontakt med kollegor och andra funktioner
Trivs med kvalificerad kundservice - svåra samtal förekommer
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Kollektivavtal
30 dagars semester
Friskvårdsbidrag 2 500 kr
Tjänstepension
Möjlighet att påverka och förbättra processer - stor insyn och variation
En arbetsplats med bra stöd, mycket admin och tid för noggrant arbete
Ett engagerat team och rolig vardag med både enklare och komplexa ärenden
Arbetstid: Vardagar 07:00-17:00
Lön: ca 27 000-29 000 kr (öppet för 30-33 000 beroende på erfarenhet)
Placering: Kontoret ligger Bredden, Upplands Väsby
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
