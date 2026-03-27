Kundtjänstmedarbetare inom applikationssystem
2Complete AB / Kundservicejobb / Södertälje
2026-03-27
eller i hela Sverige
Är du intresserad av IT och vill arbeta i en roll som kombinerar support och service? Trivs du i en miljö där gemenskap och laganda står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig. I rollen blir du en viktig del av servicedesken och får arbeta i ett team som värdesätter omtanke, samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en roll inom servicedesk där du får arbeta med varierade arbetsuppgifter och där varje dag bjuder på nya typer av ärenden. Tjänsten är en visstidsanställning med stor möjlighet till förlängning, och du blir en del av ett engagerat team som både stöttar och utvecklar varandra.
Hos oss får du bland annat:
En roll inom servicedesk med varierande arbetsuppgifter
En visstidsanställning med god chans till förlängning
Ett omtänksamt team som värdesätter samarbete och service
En arbetsmiljö där du får utvecklas både tekniskt och personligt
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta med first line support och som tycker att det är roligt att hjälpa andra. Du behöver vara bekväm med att hantera både enklare och mer tekniska frågor och trivas i en miljö där service och laganda är viktiga delar av vardagen. Du är lösningsorienterad, kan hantera flera ärenden parallellt och kommunicerar tydligt och professionellt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av kundkontakt, gärna via telefon eller servicedesk
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Ett tekniskt intresse är viktigt, men det finns inget krav på tidigare IT-erfarenhet.
Vad innebär rollen?
I rollen som IT-support och servicedesk blir du en del av ett team på cirka åtta personer. Ni ansvarar tillsammans för att ta emot inkommande ärenden via telefon och mejl, stötta återförsäljare och användare samt säkerställa att processerna i vardagen fungerar smidigt. Teamet är hjälpsamt och jordnära, och du får en trygg introduktion där du lär dig system, rutiner och arbetssätt.
Arbetet innebär varierade arbetstider och du arbetar som konsult hos ett större företag i Södertälje. Tjänsten passar dig som trivs i en roll där dagarna ser olika ut och där du får möjlighet att både växa tekniskt och utvecklas i din kommunikation med användare och kollegor.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
2Complete Group Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se Jobbnummer
9825295