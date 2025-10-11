Kundtjänstmedarbetare för högsäsongsarbete
2025-10-11
Vår kund, en dynamisk organisation som värdesätter teamkänsla söker nu drivna Kundtjänstmedarbetare för att stärka sitt team för kommande högsäsong. Här får du möjlighet att bli en del av en sammansvetsad grupp som trivs med högt tempo och erbjuder en inspirerande miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Kundtjänstmedarbetare kommer du att vara ansiktet utåt för vår klient och hantera konsumentärenden via telefon, chatt och e-post. Du spelar en avgörande roll i att säkerställa hög kundnöjdhet under deras mest intensiva period, där varje ärende är viktigt och tempot är högt.
Arbetet är förlagt mellan 1 december till och med sista januari på heltid.
Du förväntas arbeta måndag-fredag, kontorstider under hela perioden samt 23/12 fram till 21.00 & 31/12 fram till 20.00.
Det är krav att vara tillgänglig ovannämnda dagar för att vara aktuell för tjänsten.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett stöttande team med mixad ålder och kön, som präglas av hög teamkänsla och en nyrenoverad arbetsplats med aktiviteter som shuffleboard och pingis.
• En gedigen onboarding och möjligheten att vara en del av ett dedikerat säsongsteam.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera inkommande kundärenden för konsumenter via olika kanaler, säkerställa korrekt loggning och bidra till en positiv kundupplevelse i ett högt tempo under högsäsongen.
• Hantera kundärenden via telefon, chatt och e-post för konsumenter.
• Logga alla ärenden enhetligt i företagets system.
• Använda AI-verktyg för att effektivisera samtalshantering.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasial utbildning
• Är tillgänglig för arbete utan ledighet från 1 december till sista januari, inklusive 23/12 & 31/12
• Mycket goda datakunskaper
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
• Erfarenhet från serviceyrke
• Vana av att arbeta under stress och bibehålla hög socialkompetens
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CRM-system
• Kunskap om telefonsystem som Passel
• Arbetat med kundtjänst sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
