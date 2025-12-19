Kundtjänstmedarbetare folkbokföring
Skatteverket / Juristjobb / Helsingborg Visa alla juristjobb i Helsingborg
2025-12-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Helsingborg
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
, Halmstad
eller i hela Sverige
Brinner du för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information? Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder inom folkbokföringsområdet på vår kundsupport Skatteupplysningen.
Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
På upplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om folkbokföring från i första hand privatpersoner och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden.
De flesta frågor är enkla och går snabbt att besvara, men en del är mer komplexa. I arbetet ingår också administrativa arbetsuppgifter som till exempel att skicka personbevis och olika blanketter. Ett fåtal ärenden kan vi också handlägga direkt i samtal med kund. I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor.
Du arbetar i team nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du utvecklas inom bemötande och kundservice och får bred kunskap inom folkbokföringsområdet. På upplysningen har du schemalagd arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör en upplysningssektion på Folk och fastighetsavdelningen med placering i Helsingborg. På sektionen kommer vi bli ca 20 personer.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- vara flexibel och snabbt kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter
- ha en god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning
- aktuell arbetslivserfarenhet inom kundsupport där du besvarat inkommande frågor via telefon eller personliga möten
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med kundsupport inom offentlig verksamhet eller annan resultatinriktad verksamhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Axel Nektman axel.nektman@skatteverket.se Jobbnummer
9657662