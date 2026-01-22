Kundtjänstmedarbetare danska marknaden (50%)
2026-01-22
Vill du arbeta med kundservice i ett växande nordiskt bolag med fokus på hälsa och välmående?
NordWell Group AB söker nu en kundtjänstmedarbetare på 50 % till vårt kontor i Trollhättan, med ansvar för vår danska kundtjänst.
Vi driver flera e-handelsbutiker inom ortopediska hjälpmedel och arbetar dagligen för att hjälpa människor till en bättre vardag.
Om rollen
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
Hantera kundärenden via e-post och chatt
Ge professionell och empatisk service till kunder i Danmark och Sverige
Hjälpa kunder med frågor kring beställningar, leveranser, returer och produkter
Samarbeta nära vårt team på kontoret i Trollhättan
Vi söker dig som
Skriver danska och svenska obehindrat
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Är serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande
Meriterande (men inget krav):
Norska språket
Erfarenhet av kundservice eller e-handel
Vi erbjuder
En 50 % deltidsanställning
Arbete på plats på vårt kontor i Trollhättan
Ett familjärt och professionellt team
Möjlighet att växa med bolaget över tid
Arbete i ett bolag med tydligt fokus på kundnöjdhet och kvalitet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: ekonomi.ortopedbutiken@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan kundtjänst".
Kardanvägen 37
461 38 TROLLHÄTTAN
