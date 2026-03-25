Kundtjänstmedarbetare Bank (Borlänge)
Länsförsäkringar Ab (publ) / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
2026-03-25
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Ab (publ) i Borlänge
, Uppsala
, Karlstad
, Stockholm
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din karriär inom bank och finans? Länsförsäkringar Bank söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare till vår Telefonbank i Borlänge. Hos oss får du chansen att utvecklas i en framtidsbransch och leverera kundservice i toppklass - varje dag. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
I rollen som kundtjänstmedarbetare är telefonen ditt främsta verktyg när du hjälper våra kunder med allt från BankID och betalningar till aktie- och fondärenden. Du arbetar självständigt men är en del av ett sammansvetsat team på 12-14 personer.
Arbetstiderna är schemalagda måndag till söndag mellan 07:30-22:15, vilket innebär både kvälls- och helgpass. Schemat är fast och kan inte anpassas individuellt.
Hos oss finns goda möjligheter att växa - på sikt kan du exempelvis arbeta med kundtjänst via mejl eller ta dig an mer komplexa ärenden inom funktionsstöd.
Mer information om tjänsterna:
Heltid
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Du arbetar heltid på ett rullande schema, måndag-söndag mellan 07:30-22:15, året om. Schemat får du fyra veckor i förväg, vilket ger dig bra framförhållning.
Deltid
Vi söker även dig som vill arbeta deltid. Hos oss kan du välja att arbeta varannan helg och vissa vardagar (främst under löningsveckor), eller fokusera på vardagskvällar. Oavsett alternativ finns möjlighet att ta extrapass vid behov. Ditt schema planeras alltid fyra veckor i förväg och deltidsanställningen är en visstidsanställning. Observera att introduktionsutbildningen sker på heltid under de första fyra -sex första veckorna, vilket du behöver ta hänsyn till när du söker deltidsarbete.
Vi söker dig som brinner för att ge service och gillar att lösa problem. Du har minst gymnasieutbildning, och har du akademisk bakgrund inom relevant område är det ett plus. Erfarenhet av kundtjänst via telefon eller andra kundnära roller är meriterande.
Du är minst 18 år och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi värdesätter ett pedagogiskt och professionellt bemötande, och tror att du är nyfiken, driven och gillar att jobba mot tydliga mål. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs med att utvecklas i en föränderlig miljö.
Du behöver inte kunna allt från start - vi ger dig en gedigen introduktion under de första 4-6 veckorna innan du tar dina första egna kundsamtal.
Notera att arbetet är förlagt på plats i Borlänge. Det är ej möjligt att arbeta på distans.
Övrig information
Startdatum för tjänsterna är 5/5-2026 - Arbetet är förlagt på plats i Borlänge och distansarbete är ej möjligt
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Kontaktuppgifter:Rekryterande chef: johan.sodergard@lansforsakringar.se
Facklig representant Forena: joar.lind@lansforsakringar.se
Facklig representant Akademikerföreningen: christina.berg@lansforsakringar.se
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag
Telefonbanken i Borlänge är en del av Länsförsäkringsgruppen och har sedan starten 2015 vuxit till över 100 medarbetare. Vi erbjuder trygghet, coachande ledarskap och attraktiva villkor i en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad för våra kunder - varje dag.
Hos oss värdesätts samarbete, öppenhet och mångfald, och vi tror att olika perspektiv är nyckeln till lärande och innovation. Vi ger dig tryggheten att vara modig, bidra med nya idéer och påverka både din egen och företagets utveckling. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar AB (publ)
(org.nr 502010-9681), https://jobb.lansforsakringar.se/lfab/
Länsförsäkringar AB
9819141