Kundtjänstmedarbetare bank
Starta din karriär inom bank/ekonomi - Kundtjänst i Stockholm!
Är du på väg ut i arbetslivet och vill ta ditt första steg in i bank- och finansvärlden? Nu söker vi dig som vill jobba som kundtjänstmedarbetare hos ett stort och välkänt internationellt företag i Stockholm!
Vad innebär rollen?
Du kommer att:
Ta emot inkommande samtal, mail och chatt från kunder
Hjälpa till med frågor om fakturor och olika bankärenden
Ge snabb, trygg och proffsig service
Här satsar man långsiktigt - visar du driv och engagemang finns stora möjligheter att växa inom mer kvalificerade roller eller ledarskap.
Arbetsplatsen har en social och energifylld kultur med aktiviteter som after works, fester, pingis och tv-spel på rasterna. Här får du både kollegor och vänner!
Vi söker dig som...
Har en positiv attityd och gillar att hjälpa andra
Är strukturerad, serviceinriktad och noggrann
Har fullgjorda gymnasiestudier
Pratar och skriver flytande svenska och känner dig trygg på engelska
Tidigare erfarenhet av service är meriterande men inget krav - din inställning är det viktigaste!
Vi erbjuder:
Stora utvecklingsmöjligheter i ett internationellt bolag
Lön enligt kollektivavtal
Arbetstider vardagar mellan 08-22
Nyrenoverade, fräscha lokaler
Låter detta som något för dig?
Vill du jobba i ett härligt team, hjälpa människor och samtidigt ta klivet in i finansbranschen - sök redan idag! Urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
9797760