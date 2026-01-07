Kundtjänstmedarbetare Bank
Länsförsäkringar Ab (publ) / Kundservicejobb / Borlänge
Vill du kickstarta din karriär inom bank och finans? Länsförsäkringar Bank söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare till vår Telefonbank i Borlänge. Hos oss får du chansen att utvecklas i en framtidsbransch och leverera kundservice i toppklass - varje dag. Välkommen med din ansökan!
I rollen som kundtjänstmedarbetare är telefonen ditt främsta verktyg när du hjälper våra kunder med allt från BankID och betalningar till aktie- och fondärenden. Du arbetar självständigt men är en del av ett sammansvetsat team på 12-14 personer.
Arbetstiderna är schemalagda måndag till söndag mellan 07:30-22:15, vilket innebär både kvälls- och helgpass. Schemat är fast och kan inte anpassas individuellt.
Hos oss finns goda möjligheter att växa - du kan ta dig an mer komplexa kundärenden via andra kanaler, funktionsstöd eller roller inom ledarskap.
Mer information om tjänsterna:
Heltid:
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Du arbetar heltid på ett rullande schema, måndag-söndag mellan 07:30-22:15, året om. Schemat får du fyra veckor i förväg, vilket ger dig bra framförhållning.
Visstid:
Vi erbjuder även visstidsanställning på timmar enligt överenskommelse. Det innebär att du kan arbeta extra vid behov, exempelvis under helger, kvällar eller vid arbetstoppar. Ditt schema planeras alltid fyra veckor i förväg, vilket ger dig god framförhållning. Observera att introduktionsutbildningen sker på heltid under de första fyra till sex veckorna, vilket du behöver kunna delta i även om du söker en timanställning.Följande kommer göra dig framgångsrik i denna tjänst:
Minst gymnasieutbildning
Fyllda 18 år
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är även om du har:
Erfarenhet av kundtjänst via telefon eller andra kundnära roller
Akademisk utbildning inom relevant område
Som person är du serviceinriktad, pedagogisk och professionell i ditt bemötande. Du är nyfiken, driven och motiveras av att arbeta mot tydliga mål. Flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga egenskaper, och du trivs med att utvecklas i en föränderlig miljö. Du behöver inte kunna allt från början - vi ger dig en gedigen introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Startdatum för tjänsterna är 16/2-2026
Kontaktuppgifter:
Rekryterande chef:johan.sodergard@lansforsakringar.se
Facklig representant Forena:malin.danielsson@lansforsakringar.se
Facklig representant Akademikerföreningen:jonny.knutas@lansforsakringar.se
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar AB (publ)
(org.nr 502010-9681)
Häradsvägen 18
)
784 34 BORLÄNGE
Länsförsäkringar AB Jobbnummer
9671425