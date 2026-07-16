Kundtjänstmedarbetare / Administratör
Call4Care AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-07-16
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Call 4 Care AB är Jönköpingsbaserad helhetsleverantör inom Flytt och Städ och erbjuder "ett komplett sortiment av flytt och städtjänster över hela landet i ett totalkoncept" under ett och samma tak utifrån ledorden "För ett enklare liv". Vårt mål är ett hållbart samhälle, därför vi fångar alla sociala aspekter i alla nivåer i samhället. För att uppfylla målet, fokuserar vi på hållbar utveckling genom att minskar ungdomsarbetslöshet i arbetsmarknaden och kompetensutveckling av alla våra personal. Vi gör skillnad i samhället att sysselsatta unga människor och studenter till rörlig arbetsmarknaden för en hållbar framtid i Sverige.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vårt kontor.
I rollen kommer du att arbeta med kundservice och administrativa uppgifter samt vara en viktig del av den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
• Besvara samtal och mejl från kunder
• Hantera kundärenden och reklamationer
• Boka in uppdrag i vårt bokningssystem
• Ge offerter och vägleda kunder
• Administrativa uppgifter kopplade till den dagliga verksamheten
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög service och kvalitet
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Kan arbeta självständigt och hantera flera uppgifter samtidigt
• Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Tidigare erfarenhet av kundservice eller administration är meriterande
Vi erbjuder
• En heltidstjänst i ett växande företag
• Trevliga kollegor och varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administration
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
noura.reda@call4care.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Call4Care AB
(org.nr 559182-9048)
Verktygsvägen 10 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004622