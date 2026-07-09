Kundtjänstmedarbetare
Ängelholms kommun / Kundservicejobb / Ängelholm Visa alla kundservicejobb i Ängelholm
2026-07-09
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Ja du ser rätt, nu söker vi ytterligare en stjärna till vårt Kundtjänst-team! I denna annons söker vi dig som är intresserad av en tillsvidaretjänst i vårt framgångsrika Kundtjänst-team.
Vill du arbeta med kommunal service i en av Sveriges främsta Kundtjänster? Brinner du för att göra skillnad för människor? Vill du vara med och utveckla kvaliteten i kundmötet på Kundtjänst? Då kan det vara dig vi söker!
Dina arbetsuppgifter är att ge information och vägledning till våra invånare, företagare och besökare.
Ditt arbetsområde kommer till huvudsak vara utifrån huvuduppdrag samhälles frågor, så som bygglov, miljö, vatten/avlopp, gata, park etc.
Arbetet utförs huvudsakligen via telefon men även via våra andra kanaler såsom chatt, mejl, personliga besök. Kundtjänst hanterar ärenden gällande alla kommunens verksamhetsområden.
Schemalagd arbetstid tillämpas under Kundtjänsts öppettider, som är måndag-fredag 0816. Placering: Stadshuset, Ängelholms kommun.Kvalifikationer
• Krav på dokumenterad erfarenhet inom kundservice eller kommunal verksamhet
• Högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Förmåga att arbeta i grupp så väl som självständigt
• Flexibel och har ett serviceinriktat och kundfokuserat arbetssätt
• Har bra samtals- och telefonteknik samt kan uttrycka dig i både tal och skrift
• Förmåga att se helheten och stötta kollegor på Kundtjänst till effektivisering och förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering
• Erfarenhet av att dokumentera och handlägga ärenden
• Förändringsbenägen och utvecklingsinriktad
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
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262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun Kontakt
Enhetschef kundtjänst
Nilanthie Nyander nilanthie.nyander@engelholm.se +46431468068 Jobbnummer
9997760