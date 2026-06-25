Kundtjänstmedarbetare
Randstad AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Är du nyfiken på ett uppdrag med start omgående?
Är du en skicklig kommunikatör som drivs av att omvandla kundens utmaning till smidiga lösningar? Trivs du i en dynamisk miljö där servicekänsla kombineras med tempo och effektivitet? Vi på Randstad söker nu engagerade medarbetare till vår kundsupport hos DSV – en av världens ledande aktörer inom transport och logistik.
Vi söker dig som är en naturlig kommunikatör och som trivs med att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten. Du har en utpräglad samarbetsförmåga och förstår vikten av att vara både lyhörd och tillgänglig för att möta kundens förväntningar.
I rollen som kundservicemedarbetare blir du ansiktet utåt och en avgörande länk mellan DSV och deras kunder som är både privatpersoner och företagskunder. Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden via telefon, e-post och chatt, där du agerar som kundens första kontaktpunkt. Uppdraget innebär att du med professionalitet och lyhördhet navigerar genom frågor som rör allt från sändningsstatus och bokningar till reklamationer och logistiska flöden.
Ditt fokus ligger på att leverera högkvalitativ support där du säkerställer att varje kund känner sig prioriterad och väl bemött. Genom att kombinera din administrativa skicklighet med en lösningsorienterad inställning bidrar du till att bibehålla och stärka DSV:s starka kundrelationer.
Arbetstiden följer DSVs öppettider, 07.00-17.00 vardagar.
Uppdraget startar omgående och sträcker sig till september ut. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Som konsult hos Randstad är du anställd av oss och jobbar ute hos vår kund. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du får även rabatter på träningskort och möjligheter att bredda din kompetens genom varierande uppdrag. Vi erbjuder en stöttande arbetsmiljö där du utvecklas och bygger ett starkt CV.
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor? Kontakta gärna Felix Westerberg på felix.westerberg@randstad.se
.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Du besvara och löser problem via inkommande samtal, e-post och chattmeddelande.
Ge professionell och vänligt support för att lösa kundfrågor .
Samarbeta med andra avdelningar för att lösa kundrelaterade ärenden.
Administration och dokumentation.
Vårda kundrelationer.Kvalifikationer
Erfarenhet från serviceyrken såsom butik eller kundtjänstmedarbetare.
Intresse av att arbeta och kommunicera med människor.
God dator- och systemvana.
Goda kunskaper i både svenska och engelska .
Har gymnasieutbildning.
Meriterande för denna tjänst är att du har körkort och tillgång till bil.Erfarenheter
Professionell kundserviceOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/cc437dd1-6dbf-4524-a331-6b55f6dd4a01
503 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9979822