Kundtjänstmedarbetare
Adecco Sweden Aktiebolag / Kundservicejobb / Västerås Visa alla kundservicejobb i Västerås
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Är du en serviceinriktad och kommunikativ person som trivs i en roll med mycket kundkontakt? Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till vår kund i Västerås med start efter sommaren.
I rollen är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för att ge professionell service till kunder via telefon, mejl och chatt. Du hanterar en variation av ärenden, exempelvis frågor kring avtal, fakturor, samt felanmälningar. Arbetet har ett stort fokus på problemlösning och att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Du arbetar i nära samarbete med kollegor och andra funktioner i verksamheten. Tjänsten erbjuder möjlighet till hybridarbete där du kan arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
Du kommer att arbeta i olika system vilket ställer krav på god systemvana och att du trivs i en digital arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifterBesvara inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt
Hantera frågor kring avtal, fakturor och kundärenden
Ta emot och registrera felanmälningar
Registrera och följa upp ärenden i affärssystem
Säkerställa en hög servicenivå och god kundupplevelse
Samverka med interna funktioner för att lösa kundärenden
Om dig
Vi söker dig som är en social och positiv person med ett genuint intresse för service och människor. Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg i dialog med kunder i olika situationer.
Du är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett högt tempo där du hanterar flera ärenden samtidigt. Vidare är du noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att sätta dig in i nya system och bidrar med energi och engagemang till teamet.
KvalifikationerGymnasieexamen
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
God dator- och systemvana
Erfarenhet av kundtjänst, service eller försäljning är meriterande
Erfarenhet av ärendehanteringssystem är meriterande
KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta
Tilde Svalland Fridholm via Tilde.Fridholm@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten viainfo@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Att tänka på vid ansökan
För att vi ska kunna bedöma din kompetens på bästa sätt ber vi dig skicka in ett tydligt och uppdaterat CV där det framgår: vilka roller du haft, dina huvudsakliga arbetsuppgifter, antal års erfarenhet inom respektive område. Vi ser även gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din nuvarande situation och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Tilde Fridholm Tilde.Fridholm@adecco.se Jobbnummer
9976219