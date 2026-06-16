Kundtjänstmedarbetare

Recruitive AB / Kundservicejobb / Solna
2026-06-16


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Visa alla jobb hos Recruitive AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige

Perfekt för dig som vill få in en fot i arbetslivet!

Vad går jobbet ut på?

Det här är ett ingångsjobb inom kundtjänst hos ett stort internationellt företag i Stockholm. Du behöver ingen tidigare erfarenhet – bara rätt inställning.

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Publiceringsdatum
2026-06-16

Arbetsuppgifter
• Svara på samtal, mejl och chatt från kunder
• Hjälpa till med frågor om fakturor och bankärenden
• Ge bra och tydlig service

Du får en ordentlig introduktion och lär dig allt du behöver på plats.
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Vi söker dig som?
• Har fullgjorda gymnasiestudier
• Är flytande svenska i tal och skrift
• Har grundläggande engelska
• Gillar att prata med människor och hjälpa till
• Är noggrann och kan hålla ordning på flera saker samtidigt

Har du jobbat med service tidigare? Bra, men det är inget måste.

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Vad får du?

| Lön | 21 000 kr/månad + bonus |
| Anställning | Heltid, Långsiktig, med kollektivavtal
| Arbetstider | Vardagar 08–20, helger 08–17
| Kontor | Nyrenoverade lokaler i Stockholm

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Varför söka just det här jobbet?

Utveckling: Företaget satsar på att folk ska stanna och växa. Visar du att du vill framåt finns möjligheter till mer kvalificerade roller eller ledarskap.

Miljö: Social och energifylld arbetsplats med after works, fester och aktiviteter som pingis och tv-spel på rasterna. Många får både kollegor och vänner här.

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Intresserad?

Skicka in din ansökan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7SDCA".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)
169 57  SOLNA

Jobbnummer
9965677

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