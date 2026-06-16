Kundtjänstmedarbetare
Recruitive AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-06-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Perfekt för dig som vill få in en fot i arbetslivet!
Vad går jobbet ut på?
Det här är ett ingångsjobb inom kundtjänst hos ett stort internationellt företag i Stockholm. Du behöver ingen tidigare erfarenhet – bara rätt inställning.
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
• Svara på samtal, mejl och chatt från kunder
• Hjälpa till med frågor om fakturor och bankärenden
• Ge bra och tydlig service
Du får en ordentlig introduktion och lär dig allt du behöver på plats.
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi söker dig som?
• Har fullgjorda gymnasiestudier
• Är flytande svenska i tal och skrift
• Har grundläggande engelska
• Gillar att prata med människor och hjälpa till
• Är noggrann och kan hålla ordning på flera saker samtidigt
Har du jobbat med service tidigare? Bra, men det är inget måste.
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad får du?
| Lön | 21 000 kr/månad + bonus |
| Anställning | Heltid, Långsiktig, med kollektivavtal
| Arbetstider | Vardagar 08–20, helger 08–17
| Kontor | Nyrenoverade lokaler i Stockholm
• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varför söka just det här jobbet?
Utveckling: Företaget satsar på att folk ska stanna och växa. Visar du att du vill framåt finns möjligheter till mer kvalificerade roller eller ledarskap.
Miljö: Social och energifylld arbetsplats med after works, fester och aktiviteter som pingis och tv-spel på rasterna. Många får både kollegor och vänner här.
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intresserad?
Skicka in din ansökan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7SDCA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
169 57 SOLNA Jobbnummer
9965677