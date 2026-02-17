Kundtjänstmedarbetare
Medla Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-02-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker nu nya kundtjänstmedarbetare för vår kunds räkning.
Företaget är en av de största telefonoperatörerna i Sverige. Du kommer att arbeta direkt för kunden och arbeta i ett väl organiserat företag med fokus på service och kvalité.
Du kommer att arbeta i ett team med god laganda och fokus på kvalité och kundservice.
Du kommer att arbeta på avdelningen för kundservice, vars huvudsyssla består av att hjälpa kunder som har frågor om sitt abonnemang.
Du kommer att få en gedigen utbildning kring företagets produkter och tjänster för att kunna bistå kunden på bästa sätt.
Arbetstider är 8-17
Lön enligt kollektivavtal
Vi söker:
• Du som god servicekompetens och viljan att hjälpa människor
• Dig som är social och gillar att ta kontakt med människor
• Dig som har bra teamkänsla och har lätt för att samarbeta med andra
Vi söker dig som har minst 3 månaders tidigare erfarenhet av kundtjänst arbeten.
Känner du att detta är något för dig?
Rekrytering sker löpande så vänta inte med ansökan. Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9746263