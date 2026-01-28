Kundtjänstmedarbetare
Rawfoodshop Scandinavia AB / Kundservicejobb / Karlshamn Visa alla kundservicejobb i Karlshamn
2026-01-28
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rawfoodshop Scandinavia AB i Karlshamn
, Olofström
, Malmö
eller i hela Sverige
Plats: På plats - Svängsta (Karlshamns kommun)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 13/2 - 2025Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Rawfoodshop Scandinavia AB är ett snabbväxande e-handelsföretag med fokus på ekologiska och innovativa livsmedel, kosttillskott och hälsokost. Vi kombinerar passion för hälsa med hög servicegrad och har försäljning online i hela norden.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av teamet och har en varierad arbetsdag där du får arbeta både administrativt och operativt.
Som person tycker du om att ha många bollar i luften, att arbeta i ett högt tempo och lösa problem självständigt. Du tycker om att ta dig ann nya arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Svara på kundförfrågningar via e-post, chatt och telefon
Hjälpa kunder med beställningar, leveranser, returer och reklamationer
Registrera returer och följa upp returärenden
Hantera orderläggning och uppföljning i affärssystemet
Samordna med lager och logistik för att säkerställa smidiga leveranser
Administrera betalningsärenden, fakturor och krediteringar
Viss tullhantering
Vara behjälplig på lagret vid behov:
Orderhantering
Etiketthantering
Packa och plocka ordrarKvalifikationer
Tidigare erfarenhet från kundservice (minst 2 år) och gärna orderadministration
Erfarenhet av ärendehanteringssystem som Freshdesk eller liknande.
God datorvana, gärna erfarenhet av e-handelssystem (t.ex. Askås / Shopify) och affärssystem (t.ex. Business Central)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift, danska, norska, tyska och finska är meriterande
Självständig, noggrann, problemlösare
Trivs med att arbeta både vid skrivbordet och i ett rörligt lagerklimat
Intresse för ekologisk mat och hållbar livsstil är meriterandeSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: louise@rawfoodshop.se
Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ansokan@rawfoodshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rawfoodshop Scandinavia AB
(org.nr 556857-3165)
Öjavadsvägen 2 (visa karta
)
376 36 SVÄNGSTA Jobbnummer
9710288