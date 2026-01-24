Kundtjänstmedarbetare
Är du en social och glad person som älskar att konversera med människor? Då har du hittat rätt! Du kommer arbeta för varumärken stora varumärken samt bli en del av vårt back-office team som består av ett gäng drivna och härliga personer.
Vi söker dig som:
• Är flytande i tal och skrift på svenska - Kundorienterad och bekväm i sociala sammanhang - Trivs med att tala i telefon och ta egna initiativ - Är tävlingsinriktad och en god teamplayer
Vi erbjuder:
• En heltidstjänst mån-fre med kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad (Skyskrapan Sthlm 01) - Frukost samt Aws varje fredag - Härliga kollegor, bolagskultur och gemenskap - Belöningar och events - Vi firar allt - med galor, utmärkelser, resor och generösa vinsterPubliceringsdatum2026-01-24Om företaget
VIASALES AB tillhör koncernen Blackfish tillsammans med RIserank AB och SoSafe AB.
VIASALES erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vi specialiserar även oss inom rekrytering. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna bolag inom sälj och rekrytering.
Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad.
Frågor om tjänsten besvaras gärna av våra rekryteringskonsult
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com
- 073- 713 45 30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
