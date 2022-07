Kundtjänstmedarbetare

Kupongo HB / Butikssäljarjobb / Malmö

2022-08-01



Kupongo befinner sig i en spännande högexpansiv fas. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter för dig som gillar ett snabbt tempo och en omväxlande arbetsplats. Sammanhållningen och teamkänslan är ryggraden i företaget. Vi tycker om att ge våra medarbetare ansvar och uppmuntrar dem till att fatta beslut och hitta egna lösningar. Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet och trots ett stundtals högt tempo finns det alltid tid för skratt.Vi söker dig:Som är ansvarstagande och duktig på att samarbetaSom är lättlärd och stresståligSom har hög arbetsmoral och ansvarstagande2022-08-01För att du ska trivas och snabbt komma in i arbetet tror vi att du är du noggrann och har en positiv inställning. Du ska också vara en driven och ansvarstagande person som tycker om att sprida positiv energi. Vidare krävs det också att du har koll på detaljer. Vi söker dig som är ansvarskännande, noggrann och med bra ordningssinne. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och hanterar stress väl.Vi lägger stor vikt vid att du är lättlärd och kan ta egna beslut.Trivs du med att arbeta på ett målinriktat arbete och att vara en del av ett engagerat team? Då har vi jobbet för dig!Arbetet innebär frihet under ansvar det är därför nödvändigt att du kan ta egna initiativ och har förmåga att prioritera ditt arbete på egen hand.Leverera högkvalitativ kundservice med tålamod och förståelse för kunden samt registrera, logga och lösa kundernas problem via mail och chatt.Vi har inga som helst krav på ålder eller meriter. Hos oss är din personlighet och inställning viktigare än dina tidigare arbeten. Om du inte har erfarenhet så kommer du få nödvändig utbildning på plats.Tjänsten är på deltid med fast månadslön under sex månader eller längre och du kommer att arbeta på distans men det finns även möjligheter att komma in och arbeta på vårt kontor.Denna tjänst sker delvis eller helt och hållet på distans och du kommer få arbeta genom vårt chrome tillägg, fullständig utbildning kommer att tillhandahållas. Du måste ha tillgång till internet och en lugn arbetsmiljö samt måste du använda webbläsaren google chrome.Sista dag att ansöka är 2022-08-28Kupongo HB6850572