Kundtjänstmedarbetare - Wikan Personal AB - Butikssäljarjobb i Klippan

Wikan Personal AB / Butikssäljarjobb / Klippan2021-04-082021-04-08Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.Kommunerna har tillsammans cirka 34 000 invånare med en stor andel boende i småhus. Företaget bedriver sin verksamhet med inriktning på en långsiktig och hållbar utveckling ur miljösynpunkt. Nårabs kontor finns på Hyllstofta avfallsanläggning i Klippan. Antalet anställda är 25 st. Bolaget omsätter 56 mkr.Vi erbjuder ett utåtriktat och ansvarsfullt arbete i en liten organisation med hög grad av självständighet då vi nu söker en medarbetare till vår avdelning för kundservice.Läs mer på www.narab.se I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal AB.Kundservicearbetet innebär dels att hjälpa våra kunder med frågor kring avfallshanteringen via samtal och mail samt att hantera administrationen kring de ärenden som kommer in men också att vara behjälplig med invägning av ankommande fraktioner.Din bakgrund/Dina egenskaperDu som söker har genomförd gymnasial utbildning eller motsvarande och du har gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi söker dig med intresse för miljö- och avfallsfrågor.För att klara dina arbetsuppgifter måste du ha god datorvana, erfarenhet av Microsoft Office och kunna uttrycka dig obehindrat i tal och skrift både på svenska och engelska. Erfarenhet från systemen Thor och Victoria är meriterande.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du är positiv, serviceinriktad och har ett öppet sinne för att lära dig nya saker och ta egna initiativ. Du är strukturerad, social, har ett affärsmässigt tänk samt är bra på att kommunicera. Dessutom är du prestigelös och van vid att hugga i där det behövs.Information och kontaktTjänsten är på heltid, ett vikariat på fyra månader, placerad på vårt kontor i Hyllstofta och en inhyrning via Wikan Personal. Vi tillämpar löpande urval vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 23 april 2021. Du söker tjänsten på www.wikan.se. Tillträde 210503.För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Tomas Nilsson på telefon 0451 - 70 74 81.Välkommen med Din ansökan!Om Wikan PersonalWikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 330 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Wikan Personal AB5679713