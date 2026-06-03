Kundtjänstmedarbetare - sommarjobb
Clevry Sweden AB / Kundservicejobb / Borås Visa alla kundservicejobb i Borås
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
LF Älvsborg erbjuder försäkring och banktjänster samt fastighetsförmedling under ett och samma tak. Vi ägs av våra kunder, vilket gör det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete i det område där våra kunder – och ägare – bor.
Under de senaste åren har vi utvecklat en ny verksamhet där vi levererar skadeförebyggande produkter. Nu söker vi en ny kollega till vårt kundtjänstteam för Trygghetstjänster. Målet med satsningen är att utveckla digitala tjänster och uppkopplade produkter kopplade till det skadeförebyggande arbetet.
Verksamheten tillhandahåller bland annat skadeförebyggande tjänster inom brand, vatten och inbrott. Med devisen – den bästa skadan är den som kan undvikas – tar vi nu ett ytterligare steg för att stärka tryggheten för våra kunder.
Din roll
Vi söker dig som studerar och vill ha ett sommarjobb på 50 % under sommaren 2026. I rollen som kundtjänstmedarbetare hos LF Älvsborg kommer du att tillhöra deras kundtjänstteam där ni har daglig kontakt med företagets säkerhetskonsulter.
En stor del av rollen innebär planering och koordinering av teknikerbesök tillsammans med kundvård.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bokning och planering av säkerhetskonsulter
Om-/avbokningar
Kundvård
Hantering av kundavgångar
Support
Avtalshantering
Praktisk information
Konsult via Clevry: Du kommer att vara anställd som konsult via Clevry men arbetet utförs på Länsförsäkringar Älvsborgs kontor i Borås under sommaruppdraget.
Period: Vecka 25–33 sommaren 2026. Första veckan (v.25) innefattar en utbildning så att du får rätt förutsättningar att komma in i rollen och arbetsuppgifterna.
Arbetstider: Måndag till fredag kl 09.00-13.00.
Placering: Borås.Profil
Vi söker dig som:
Har en fullständig gymnasieexamen och studerar vidare efter gymnasiet.
Är tillgänglig för arbete under hela perioden vecka 24–33.
Har tidigare erfarenhet inom kundservice, planering och/eller teknisk support (meriterande).
Är bekväm med att arbeta i olika IT-system och digitala verktyg.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Då kundkontakten är central i rollen ser vi att du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer, är serviceinriktad och förtroendeingivande.
Som person är du ansvarstagande och noggrann, med ett öga för struktur och ordning. Du tycker det är inspirerande att få vara med och utveckla verksamheten och bidrar gärna med idéer och engagemang.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom LF Älvsborg vilket gör att det är viktigt att du är en lagspelare som bidrar med energi och en positiv stämning.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar LF Älvsborg med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. I denna process kommer du att få genemföra ett självskattningstest samt kommer det genomföras referenstagning och en bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486)
Teknologgatan 2 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
LF Älvsborg Larm och Trygghetstjänst AB Jobbnummer
9946669