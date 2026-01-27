Kundtjänsthandläggare/Provförrättare Västerås
Trafikverket / Kundservicejobb / Västerås Visa alla kundservicejobb i Västerås
2026-01-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Fagersta
, Östhammar
eller i hela Sverige
Som Kundtjänsthandläggare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
Är du serviceinriktad och tycker om att möta nya människor? Då kan det här vara ditt nya jobb!
Kundtjänsthandläggare/Provförrättare VästeråsPubliceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vår uppgift på Förarprov är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
Arbetsuppgifterna varierar och man växlar i gruppen under dagen att genomföra de olika arbetsuppgifterna. I ditt dagliga arbete kommer du att möta många olika kunder, så bemötande och tydlig information är därför viktiga delar i ditt arbete. I arbetsuppgifterna ingår det myndighetsutövande uppdraget att förrätta kunskapsprov både i grupp, individuellt och ibland med tolk. Tidvis innebär arbetet högt tempo så du behöver trivas med det som en del i arbetet och du arbetar enligt fastlagt schema, arbete på annan ort förekommer. Du kommer bland annat att arbeta med:
Receptionsarbete
Förrätta kunskapsprov
Svara på kundfrågor
Administration av körkortsfoto i samband med körkortsprov och förnyelse av körkort
Utföra allmänna kontorsgöromål
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!Kvalifikationer
Vem är du?
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och den första person våra kunder träffar, därför ser vi att du är en trygg och serviceinriktad person som tycker om att möta nya människor. Det är viktigt att du är en kommunikativ person, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett tydligt och respektfullt sätt samt anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har en positiv inställning och är mån om att bidra till ett gott samarbete i gruppen. Därutöver har du ett flexibelt och problemlösande förhållningssätt och du kan enkelt anpassa dig till nya omständigheter och situationer, alltid med kundens och organisationen bästa i fokus.
Vi söker dig som
har en avslutad gymnasieutbildning
är minst 23 år, vilket är lägsta ålder för att få förrätta kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fysiska kundmöten, som exempelvis i reception/kundtjänst/informationsdisk med frekventa kundkontakter
har goda kunskaper i svenska i skrift
har goda kunskaper i svenska i tal
har grundläggande kunskaper i engelska i tal
har goda datorkunskaper och är van vid att arbeta i Officepaketet
har körkort för manuellt växlad personbilSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Hos Förarprov på Trafikverket bidrar du till att säkerställa trafiksäkerheten och miljömedvetenheten på Sveriges vägar. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Det är hos oss som drömmen om ett körkort och de möjligheter som det skapar kan förverkligas. Det är vi som gör så att alla kunder känner sig välkomna, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2026:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Peter Eriksson 0101239844 Jobbnummer
9707146