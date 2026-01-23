Kundtjänsthandläggare
Leksands kommun / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-01-23
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
Hos oss får du chansen att arbeta med samhällsnytta, möta människor i olika livssituationer och vara en del av framtidens kommunservice. Vi är i mitt i en spännande digital utveckling där teknik och nya arbetssätt öppnar dörrar till ännu bättre service. Nu söker vi dig som har modet att utvecklas och viljan att ta ansvar.
Höjdpunkter med jobbet:
• Direktkontakt med invånare och kollegor - du gör skillnad varje dag.
• Ett brett uppdrag. Du får insyn i olika delar av kommunens verksamhet såsom skola, omsorg, samhällsservice och myndighetsutövning.
• Att arbeta i offentlig sektor ger en känsla av att bidra till något större - du är en del av samhällsservicen.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 50 %, till och med den 27 augusti 2027. Tillträde är den 18 maj 2026. Hur arbetstiden ska förläggas beslutas i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Arbetet som kundtjänstassistent innebär att ha kontakt med medborgarna via framför allt telefon men också besök och digitala kanaler. Som medbarbetare i kundtjänst är du den första personen medborgarna möter när de kontaktar kommunen. Du tillhandahåller information, ger upplysningar, rådgivning och vägledning med hög tillgänglighet, professonellt bemötande och bred kompetens. Du kommer att arbeta med administration och handläggning av de frågor som kommer in till oss i kundtjänst och vid behov vägleda till annan verksamhet inom kommunen. Ditt arbete möjliggör att det är enklare att ta kontakt med kommunen och därmed en enklare vardag för våra invånare.
I arbetet ingår även att hjälpa interna och externa kunder i kundtjänstens reception.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• har avslutad gymnasieutbildning.
• har ett tydligt service- och medborgarfokus.
• uttrycker dig väl och på svenska i tal och skrift.
• har grundläggande digital kompetens och lätt för att lära dig nya system.
• är bekväm med att ha telefonen som huvudsakligt arbetsverktyg.
• kan arbeta strukturerat och följa rutiner, riktlinjer och instruktioner.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av kundservice, callcenter eller reception.
• erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna en kommun.
• eftergymnasial utbildning inom t.ex. administration, service, samhällsvetenskap eller liknande.
• vana av att arbeta med digitala ärendehanteringssystem.
• kunskaper i teckenspråk.
Vi söker dig som har ett starkt service- och medborgarfokus och trivs med att ha daglig kontakt med människor i olika livssituationer. Du är lyhörd, kommunikativ och pedagogisk och kan förklara information på ett tydligt och begripligt sätt. Du har förmåga att ge saklig rådgivning och vägledning, även i komplexa ärenden. Du bemöter alla med respekt, professionalism och tålamod, även i pressade situationer. Du är lösningsorienterad och tar ansvar för att medborgaren får rätt hjälp - direkt eller via rätt väg vidare i organisationen.
Du är trygg i samtal via telefon och även bekväm med personliga möten och digitala kanaler. Du strävar alltid efter att ge ett gott bemötande. Du är stabil och klarar av att möta människor som befinner sig i utsatta situationer. Du är strukturerad och noggrann, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Du är flexibel i en verksamhet där planering och rutiner kan förändras. I den här rollen får du vara lösningsorienterad och flexibel.
För oss är det viktigt att du bidrar till hög tillgänglighet och kvalitet i kontakten med kommunens medborgare.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Vi välkomnar dig i vårt team som består av fem kundtjänsthandläggare samt avdelningschef. Din arbetsplats är i kommunhuset i centrala Leksand med närhet till både tåg- och bussförbindelser.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är den 15 februari.
Tjänsten tillträds den 18 maj.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt. .
Följ oss också på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag 1 500 kronor/år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Administrativ chef
Andriette Ivarsson andriette.ivarsson@leksand.se 0247-801 28 Jobbnummer
9700171