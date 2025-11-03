Kundtjänsthandläggare
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som kundtjänsthandläggare hos oss kommer du att arbeta med många olika typer av arbetsuppgifter, vilket gör arbetet varierande och lärorikt. Utöver inkommande samtal i vår kundtjänst besvarar du även frågor skriftligt samt prövar och beslutar i ärenden om körkort och fordonsfrågor. Du kommer att arbeta med antingen körkorts eller fordonsfrågor. Arbetet kräver att du har god förmåga att snabbt inhämta rätt information i våra olika system.
Arbetstiden är fördelad till lika stora delar inkommande samtal genom vår kundtjänst som ärendehandläggning och är schemalagd 08.00 - 16.30.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans del av veckan. Anställningen börjar med en utbildning som avslutas med en examinering.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Om du ska trivas hos oss behöver du kunna lyfta blicken, se helheten och tänka långsiktigt. Eftersom du är vårt ansikte utåt ska du kunna representera vår verksamhet på ett bra sätt. Vi vill att du tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt.
Du kommer att
- ge information, råd och anvisningar i vår kundtjänst
- arbeta med ärendehandläggning
- fatta myndighetsbeslut
- tyda och förklara lagtext
- söka efter information i olika informationsdatabaser.
Du måste ha
- fullständiga gymnasiebetyg eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- arbetat i något yrke där kundmötet står i centrum under minst ett år
- god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
- god datorvana och förmågan att hantera olika typer av IT-baserade information och verksamhetssystem.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av kundkontakter via telefon
- erfarenhet av att ha arbetat i en kundtjänst
- erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Vi vill att du
- är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du sätter kunden i centrum och har en vilja att hjälpa andra.
- tar ansvar för din uppgift, har en hög egen drivkraft och driver processer vidare
- har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan hantera flera parallella ärenden samtidigt
- är noggrann samt kan ta in och analysera komplex information.
För att passa in i rollen som kundtjänsthandläggare är det viktigt att du är bekväm med att kommunicera med andra, både via telefon och i skrift. Du har en känsla för service, är självgående och trivs med att arbeta med kundbemötande i ett högt tempo.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse Vi tillämpar provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Molly Moroney, 010 - 495 63 32 molly.moroney@transportstyrelsen.se
eller sektionschef Yvonne Enberg 010 - 495 79 11 yvonne.enberg@transportstyrelsen.se
.
ST, Ingela Nederman och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11089. Vi behöver din ansökan senast den 20 November 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Körkort
Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista. Ersättning
