Kundtjänsthandläggare - Skellefteå kommun, Support och lokaler - Butikssäljarjobb i Skellefteå

Skellefteå kommun, Support och lokaler / Butikssäljarjobb / Skellefteå2021-04-06Kundtjänst är den självklara vägen för kontakt, frågor och dialog med Skellefteå kommun. Hos oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. I både tätort, samhälle och by. Vi jobbar ju mest av allt för andra och varandra och finns till för att ge våra medborgare god service som präglas av professionellt bemötande.Vi söker nu kundtjänsthandläggareen för arbete under sommarenett antal för vikariat 6 månaderVälkommen med din ansökan!2021-04-06Som kundtjänsthandläggaren ger du professionell service via telefon, mail och personliga besök i receptionen. Arbetet sker med kunden i centrum och med fokus på snabb handläggning, hög uppklarning och god tillgänglighet. Arbetsuppgifter utvecklas och förändras i takt med våra kunders förändrade krav.Arbetsuppgifterna består bland annat av att:ge vägledning och informationhantera inlägg på sociala medierge support för användare av digitala tjänsterhantera statusfrågor och ansökningar i olika verksamhetssystemta emot synpunkter och förslagregistrera ärenden och avsluta ärenden i verksamhetssystemhålla sig uppdaterad på nyheter och förändringarVi söker dig som brinner för att leverera bra service och har erfarenhet av att hjälpa kunder via både telefon och personliga möten. Du är skicklig på att föra anteckningar digitalt under pågående samtal. It och olika informationssystem är naturliga verktyg och du har lätt för att lära och använda nya system och program.Som person är du tillmötesgående och anstränger dig för att leverera lösningar och bra bemötande. Du är lugn och stresstålig och bekväm med periodvis högt tempo som kan innebära arbete i flera system samtidigt och många väntande kunder. Du tycker om att arbeta i team och fungerar bra ihop med andra människor. Du trivs med att arbetsuppgifterna snabbt kan förändras och ser möjligheter hellre än svårigheter.Du talar och skriver flytande svenska. Finska eller andra språkkompetenser är meriterande.ÖVRIGTVaraktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Så snart som möjligt.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-11Skellefteå kommun, support och lokaler5673238