Kundtjänstarbetare

Snabb Jobb Sverige AB / Kundservicejobb / Helsingborg
2026-06-29


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Vi söker nu kundtjänst medarbetare till vår kund. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta mot gruppens uppsatta mål för service och kundnöjdhet. Ditt främsta arbetsredskap är telefon och dator där du svarar på inkommande samtal, hanterar ärenden via mejl och chatt.
Du kommer att ingå i ett glatt gäng som har ett genuint intresse för service, samtidigt som du befinner dig i en utvecklande och lärande miljö. Kundtjänsten arbetar aktivt för att ge varje kund en positiv upplevelse.
Vi erbjuder regelbunden utbildning och coaching!

Publiceringsdatum
2026-06-29

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom service, kanske från en annan bransch, men som nu är redo att ta nästa steg och testa något nytt. För att lyckas i rollen drivs du av att bemöta och hjälpa kunder på ett professionellt sätt samt motiveras av att arbeta mot uppsatta mål. Du är kommunikativ och har lätt för att förstå kundens behov samt är lyhörd inför kunder såväl som dina kollegor.
OBS! Skriv ansökningskoden SHKT027 i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHKT027".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9982774

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