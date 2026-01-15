Kundtjänst/Receptionist till Umeå
Nu söker vi, för en av våra kunders räkning, en erfaren person inom kundtjänst/reception.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Du blir för denna tjänst anställd av OnePartnerGroup och arbetar som konsult ute hos vår kund. Uppdraget är till en början på 80 % och tillsättning sker under februari månad.
I rollen är du en viktig kontaktpunkt både internt och externt och bidrar till ett professionellt och välkomnande intryck. Du kombinerar arbete i reception med intern och extern support och har daglig kontakt med både externa kunder och interna medarbetare via telefon, mejl och personliga möten.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Bemanna reception och ta emot besökare
Hantera inkommande samtal och mejl samt daglig post
Besvara enklare kundförfrågningar och vid behov slussa ärenden vidare
Administrera och dokumentera ärenden i interna system
Ge administrativt stöd och bidra till en välfungerande kontorsmiljö
Uppdraget passar dig som trivs i en serviceinriktad roll med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ. Du är trygg i kundkontakt och har lätt för att skapa goda relationer.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av kundservice, kundsupport, reception eller liknande roller
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
God datorvana, gärna från Office-paketet och ärendehanteringssystem
Som person är du:
Positiv, professionell och lösningsorienterad
Självständig men trivs i samarbete med andra
Ansvarstagande och noggrann
Flexibel och bekväm med ett varierande arbetstempo
Erfarenhet från finans-, bank- eller försäkringsbranschen är meriterande men inget krav.
Intresserad?
Tjänsten är på 80 %, med placering i Umeå, och start under februari. Du blir anställd som konsult hos OnePartnerGroup och arbetar ute hos vår kund.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på OnePartnerGroup.
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se
