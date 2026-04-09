Kundtjänst & Lager/pack Med Bred Hästkunskap
Ground Force I AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ground Force I AB i Stockholm
Vår uppskattade kollega Tyra går vidare till studier och vi söker nu hennes ersättare.
Vi söker dig med ett starkt hästintresse och djup kunskap inom ridsport som vill ta ett helhetsansvar för vår kundsupport och vara en central del i vår dagliga verksamhet.
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära produkten, kunden och teamet och som trivs i en miljö där tempo, struktur och kvalitet går hand i hand.
OM ROLLEN
Du ansvarar för all kundkontakt och är en viktig länk mellan kund och varumärke. Kommunikation sker via mail, sociala medier, WhatsApp och kundchat.
Utöver kundsupport arbetar du operativt med lager och orderhantering samt deltar i våra mässor och event.
Ansvara för kundkontakt
Hantera byten och returer
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Packa och hantera ordrar
Förbereda och delta på mässor
Hantera utskick till sponsrade ryttare
Planera och genomföra kampanjer online
Löpande inventeringar
VI SÖKER DIG SOM (KRAV)
Har ett brinnande hästintresse och mycket god kunskap om ridsport
Förstår ridning, utrustning, tävlingssammanhang och målgrupp
Har erfarenhet av kundtjänst och kundnöjdhet
Är noggrann, snabb och lösningsorienterad
Arbetar obehindrat i digitala system
Kommunicerar mycket väl på svenska och engelska, i tal och skrift
Har körkort och tillgång till bil
Är van vid högt temp och att jobba med kroppen
MERITERANDE
Erfarenhet av kundsupport eller försäljning
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av event och mässor
VI ERBJUDER
En heltidstjänst på plats i ett engagerat team
Möjlighet att arbeta med premiumvarumärken inom ridsport
En nyckelroll med stort ansvar
En miljö där hästkunskap är en självklar grund
Start: Under våren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: kb@noohnooh.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KUNDTJÄNST & LAGER/PACK".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ground Force I AB
(org.nr 559387-5239)
Essingstråket 11 (visa karta
)
112 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
KARIN BJÄRLE kb@noohnooh.com
9845735