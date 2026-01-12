Kundtjänst/lager Medarbetare
2026-01-12
Om jobbet
Invite har mer än 35 års erfarenhet som leverantör av arbets- och fritidskläder.
Invite är beläget i Trosa, ca 7 mil söder om Stockholm.
Vi söker dig har en servicekänsla utöver det vanliga och har alltid kunden i fokus. Du skall vara snabb och ha ett stort ordningssinne. Du skall ha god datorvana och vara säker i att använda datorn som ditt arbetsredskap. Du trivs och presterar i ett stundtals högt arbetstempo.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Administration, kundkontakt, ordermottagning, kontroll av beställningar, beställning ifrån leverantörer osv.
• Packning av ordrar och annat förekommande lagerarbete.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
• Vi söker dig som är driftig, motiverad, noggrann och kan fatta egna beslut.
• Har goda kunskaper i e-handelsystem och då främst Shopify
• Har erfarenhet av dropship försäljning
• Har jobbat med Fortnox
• Du har ett sinne för ordning och reda och att kan arbeta med flera projekt parallellt.
• Du är flytande i svenska.
Meriterande kunskaper:
• Tidigare säljvana.
• Erfarenhet av arbete med sociala medier (Facebook, Instagram, Klaviyo)
• Erfarenhet utav att aktivt jobba med digital marknadsföring via tex Google & Meta
Välkommen med din ansökan via mail.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@inviteeurope.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Invite Europe AB
(org.nr 556595-7593)
Industrigatan 25 (visa karta
)
619 23 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9679944