Kundtjänst | Kylslaget AB, Stockholm

Är du en person som brinner för kundkontakt och trivs i en roll där du får vara det självklara bollplanket för både kunder och kollegor? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Kylslaget har arbetat med luft-luftvärmepumpar sedan 2007 och är idag en etablerad aktör inom klimatsmarta lösningar för privatpersoner och företag. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en engagerad och driven kundtjänstmedarbetare som vill vara med och ta vår kundupplevelse till nästa nivå.
Om rollen Som kundtjänstmedarbetare hos Kylslaget blir du den första kontakten våra kunder och leverantörer har med företaget. Rollen kräver att du har god vana av att arbeta i ett högt tempo och känner dig trygg med både telefon- och datorarbete. Du fungerar även som en central kommunikationslänk mellan våra säljare, tekniker och övriga kollegor - vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga och ditt lösningsorienterade arbetssätt. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Kungsbacka, Hallands län, med adress Varlabergsvägen 16C. Du arbetar på plats under dagtid, måndag till fredag, kl. 07.00-16.00. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, och lön utgår i form av fast månadslön enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig:
Ett engagerat kundserviceteam där gemenskap och laganda står i fokus
Möjligheter till kompetensutveckling och interna utbildningar
En omväxlande roll med stort eget ansvar
Vem är du? Vi söker dig som är positiv, kommunikativ och har ett naturligt driv. Du har en stark servicekänsla och motiveras av att hitta lösningar som skapar nöjda kunder. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är strukturerad, stresstålig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Ansökan och kontakt
Rekryteringsprocessen hanteras i samarbete med Bee Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig verksamhetschef på Kylslaget AB via e-post: rasmus@kylslaget.se
.
Observera att anställningen sker direkt hos Kylslaget AB.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
