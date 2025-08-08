Kundtjänst inom ekonomifrågor till Peab
2025-08-08
Trivs du i en servicefunktion och har intresse för ekonomi? Då har du hittat rätt! Vi söker nu för Peabs räkning en ny kollega som ska jobba i bolagets supportfunktion. Om detta låter som ett spännande uppdrag, sök tjänsten idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du vara spindeln i nätet när det gäller att svara på frågor relaterade till ekonomi från både interna och externa kunder. Du kommer att vara den som tar hand om alltifrån faktura- och betalningsfrågor till att hantera administrativa uppgifter. Du kommer ha möjlighet att göra skillnad genom att leverera förstklassig service och lösa problem på ett effektivt sätt. För att lyckas och trivas i denna roll krävs det därför att du är serviceminded, driven och har lätt för att kommunicera med människor.
Du erbjuds
• En konsulttjänst hos oss på Academic Work på initialt 6 månader, med god chans till förlängning
• Få in en fot på ett etablerat bolag med jordnära kultur och laganda
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av ett arbete med administrativa uppgifter
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, då båda språken förekommer hos kunder som ringer in
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att arbeta inom kundtjänst eller ett arbete där du haft telefon som främsta redskap
• Tidigare arbetat inom ekonomi, hanterat fakturafrågor eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du är välkommen att läsa mer om Peab och deras värdefulla arbete här.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
