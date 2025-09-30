Kundtjänst/Administratör till Avizion Finans
M.R Partner AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-30
Om Avizion Finans Avizion Finans är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag. Vi är specialister inom företagsfinansiering, inkasso och redovisning. Sedan starten 2019 har vi vuxit i rekordfart och idag är vi ca 30 anställda med kontor i Göteborg (huvudkontor i Gamlestaden), Stockholm, Jönköping och Malmö. Nu söker vi fler engagerade kundtjänstmedarbetare till vårt team.
Om jobbet Vi letar efter en kundtjänstmedarbetare som kan bli "spindeln i nätet" och säkerställa kundupplevelser hos Avizion Finans. I den här rollen kommer du att vara en nyckelkontakt för kunder och hantera en mängd olika frågor via telefon och e-post. Vi söker en person med en positiv attityda, stark initiativförmåga och god samarbetsvilja. Ni är ett team på 3 kundtjänstmedarbetare som samarbetar och stöttar varandra.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Hantera inkommande telefonsamtal, besvara kundfrågor och säkerställa att samtal kopplas vidare till rätt person. Vid behov, ta meddelanden och säkerställa snabb återkoppling.
Bevaka inkommande supportärenden och se till att de når rätt person inom företaget
Skicka ut välkomstbrev och kundinformation till nya avtalskunder.
Registrera och kontrollera fakturor samt arkivera nya avtal.
Assistera med bokning av konferenser och andra administrativa uppgifter efter behov.
Vad vi erbjuder:
Att vara en del av ett av Sveriges mest snabbväxande finansbolag med höga ambitioner.
Fantastiska kollegor och en arbetsmiljö som uppmuntrar samarbete.
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges främsta experter inom fakturaköp och redovisning.
En dynamisk arbetsplats där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Vem du är: Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundservice och att arbeta i en roll som kräver både självständighet och samarbete. Du är bekväm med högt tempo och gillar att arbeta mot mål. Du talar och skriver flytande svenska, och har utmärkta kommunikationsfärdigheter. Viktigt är att du har en positiv attityd, är noggrann och organiserad.
Hur du ansöker Om detta låter som en roll för dig, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi samarbetar med rekryteringsföretaget M-R Partner för den här rekryteringen. Om du har några frågor om tjänsten, kontakta John Rembeck på 0730-46 31 21 eller via e-post på john@mrpartner.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
