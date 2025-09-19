Kundtjänst/Administratör till 3PL-lager i Norrköping
Jobandtalent Sweden AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2025-09-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Startdatum: 1 jan 2026
Anställningsform: Provanställning tillämpas
Hybrid: 100% på plats, 07:00-15:30 / 07:30-16:00/ 08:30-17:00 (rullande var tredje vecka)
OM KUNDEN
För kunds räkning söker vi nu en administratör med erfarenhet av kundtjänst till en av våra kunder med ett 3PL-lager i Norrköping. OM TJÄNSTEN Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad medarbetare med förståelse för logistikflöden och kundservice. Rollen innebär ett helhetsansvar för våra kunders logistikflöden - från transportplanering till administration och uppföljning. Du blir en viktig del i att säkerställa smidiga processer och hög service, samtidigt som du är med och bidrar till en positiv kultur tillsammans med teamet. Arbetsuppgifter
Ha löpande kontakt med kunder och hantera deras logistikflöden
Inventering och kontroll av lagersaldon
Serviceadministration gentemot lager
Boka transporter och lossningstider
Ansvara för tullhantering (NCTS)
Hantera lagersystem och registreringar
Följa upp transporter, order och KPI:er
Hantera reklamationer
Planera in- och utflöden, inklusive bokning av inleveranser (lastbilar/containrar)
Ta emot chaufförer på plats, lämna dokument och hänvisa till portar
OM DIG
Har god förståelse för logistikflöden och erfarenhet av kundtjänst
Är noggrann, analytisk och lösningsfokuserad
Vågar fatta beslut även under tidspress
Är serviceminded, både internt och externt
Har förmågan att få med dig andra och skapa engagemang
Är flexibel, anpassningsbar och tålmodig
Har grundläggande kunskaper i Excel och är nyfiken på nya system
Vill bidra till att bygga en positiv kultur tillsammans med teamet
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningar löpande!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9516445