Kundtjänst
Taysta AB / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-07-01
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Brinner du för service och har ett genuint intresse för mat och dryck? Trivs du i en varierad roll där du får kombinera kundkontakt, administration och marknadsföring? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare på Taysta är du en viktig del av kundupplevelsen. Du ansvarar för kundservice via reception, telefon, e-post och sociala medier samt hjälper både privatpersoner och företag med bokningar och frågor.
Rollen är bred och omväxlande. Du administrerar evenemang och bokningar på Taysta.se, hjälper våra partners att skapa och uppdatera event och produktsidor samt arbetar med innehåll i form av texter, bilder och enklare videoredigering. Du deltar även i våra marknadsföringsaktiviteter och bidrar till att utveckla vår närvaro i sociala medier.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har förmågan att hålla många bollar i luften utan att tumma på kvaliteten.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är:
Social och kommunikativ med ett starkt kundfokus.
Noggrann, strukturerad och självgående.
Lösningsorienterad och initiativrik.
Bekväm med att ta ansvar för hela processen – från första kundkontakt till slutförd bokning.
Vi erbjuder
Hos Taysta blir du en del av ett innovativt och växande företag där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Du kommer att arbeta i en inspirerande miljö med högt engagemang, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Kundservice via telefon, e-post, reception och sociala medier.
Administration av bokningar och evenemang.
Copywriting för webb, artiklar och sociala medier.
Publicering och uppdatering av innehåll på webbplatsen.
Marknadsföring och kommunikation.
Stöd till partners vid skapande av event och produktsidor.Kvalifikationer
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet.
God administrativ förmåga.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Utbildning inom mat och dryck.
Erfarenhet från restaurang- eller besöksnäringen.
Erfarenhet av copywriting eller digital marknadsföring.
Om Taysta
Taysta är mötesplatsen för alla som älskar gastronomi. Vi samlar kockar, krögare, producenter, bryggare och dryckesexperter på en gemensam plattform där de kan skapa och erbjuda unika mat- och dryckesupplevelser. Som ett innovationsinitiativ från restaurangbranschen arbetar vi för att göra gastronomi mer tillgängligt och inspirerande för fler.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: arbete@taysta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taysta AB
(org.nr 559013-5736)
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Taysta Jobbnummer
9987498