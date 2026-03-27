2026-03-27
Vi söker en "people-person" som älskar mat och dryck!
Som kundtjänstmedarbetare på Taysta bär du ansvar för ärenden på kundtjänst, det inkluderar kundärenden fysiskt via reception, via mejl, via telefon och via sociala medier. Du administrerar evenemang och bokningar på Taysta.se för privatpersoner och företag. Du hjälper partners att addera event och att skapa nya produktsidor. Redigering av texter, bilder och video samt diverse marknadsföringsaktiviteter inklusive sociala media.
Som person är du självsäker, trygg, noggrann och sätter kunden i fokus, du gillar att ta eget initiativ och att arbeta självständigt. Du har även nog med erfarenhet för att ta ansvar för hela kedjan.
Vi söker dig som är redo att vara med och utveckla goda kundrelationer. I gengäld erbjuder vi dig stora utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö. I ett växande företag erbjuds en lärorik vardag med stimulerande möjligheter till personliga framsteg och lärdom. Vi kommer garanterat att utmana dig! Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
• Kundtjänst: telefon, fysiskt, mejl och sociala medier.
• Copywriting, inkl artikeltexter och SM.
• Administrativt arbete
• Marknadsföring
Arbetslivserfarenhet
• 2 års erfarenhet
Meriterande
• Utbildning inom mat och dryck
• Erfarenhet av restaurangarbete
• Erfarenhet av copywriting
Om Taysta
Taysta är mötesplatsen för gastronomiälskare. Vår vision är att samla branschen på ett och samma ställe; kockar, krögare, bryggare och dryckesexperter, och tillsammans skapa nya och unika mat- och dryckesupplevelser. Taysta är ett innovationsinitiativ av restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: arbete@taysta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taysta AB
(org.nr 559013-5736)
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Taysta Jobbnummer
9825221