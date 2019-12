Kundtjänst - svensk morgontidning - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2019-12-252019-12-25Till vår kund i Stockholm söker vi kundrågivare. Detta börjar som ett konsultuppdrag men övergår för rätt kandidat till anställning hos kundföretaget! Företaget i fråga är en stor etablerad svensk dagstidning!Rollen innebär att ta emot inkommande samtal från kunder och hjälpa kunderna med deras frågor kring fakturor och leverans mm. Kundens förhoppning är att du är intresserad av ett långsiktigt arbete där de gärna ser att du som medarbetare utvecklas i rollen och har viljan att ta ett till steg, Arbetsplatsen präglas av härliig stämning med mycket energi och aktiviteter tillsammans, tex after works och fester flera gånger per år.Hjälpa kunder över telefon.Hjälpa kunder via mailGe kunderna snabb och rätt service.Din erfarenhetHar en vilja av att hjälpa och profesionell attityd.Tidigare arbete inom service är ett krav.Samhällsintresserad och uppdaterad kring världshändelser är ett krav.Fullgjort gymnasiestudier.Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska.Vem är du?Vi värdesätter dina personliga egenskaper, och tror att du känner igen dig i dessa!Vi tror att du:Är strukturerad.Är serviceinriktad.Är nogrann.Vi erbjuderUtvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag.Lön enligt kollektivavtal.Arbetstiderna är 8-17 mån-fre.Fina kontorslokaler i Stockholm, nära till kommunikationer.Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.Ansök idag! Urval sker löpande,Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn.Vi är auktoriserat Bemannings & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och har företagshälsovård och pensionsavsättningar.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-05Recruitive AB5019277