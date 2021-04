Kundtjänst - heltid - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-092021-04-09Till vår kund i Stockholm/Solna söker vi kundtjänstmedarbetare. Detta börjar som ett konsultuppdrag på 100% men övergår för rätt kandidat till anställning hos kundföretaget efter ca 6-8 månader! Företaget i fråga är ett stort framgångsrikt globalt företag med ett starkt varumärke.Rollen innebär att ta emot inkommande samtal från kunder och hjälpa kunderna med deras frågor. Kundens förhoppning är att du är intresserad av ett långsiktigt arbete där de gärna ser att du som medarbetare utvecklas i rollen och har viljan att ta ett till steg, Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjlgheter där man kan gå mot mer kvalificerade och ledande roller på sikt om man visar framfötterna. Arbetsplatsen präglas av härlig stämning med mycket energi och aktiviteter tillsammans, tex after works och fester flera gånger per år, pingis och tv-spel på rasterna.Hjälpa kunder över telefon.Hjälpa kunder via mail och chattGe kunderna snabb och rätt service.Din erfarenhetHar en vilja av att hjälpa och positiv attitydTidigare arbete inom service är meriterande.Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav.Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska är ett krav.Vem är du?Vi värdesätter dina personliga egenskaper, och tror att du känner igen dig i dessa!Vi tror att du:Är strukturerad.Är serviceinriktad.Är noggrann.Vi erbjuderUtvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag.Lön enligt kollektivavtal.Arbetstider kan variera, både dag, kväll, helg.Fina nyrenoverade kontorslokaler i Stockholm/Solna, nära till kommunikationer.Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.Ansök idag! Urval sker löpande,Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning. Recruitive är det kreativa alternativet på marknaden och kulturen präglas av högt deltagande och eget beslutsfattande.Vi har kollektivavtal och erbjuder våra konsulter lön enligt avtal och tjänstepension samt friskvårdsbidrag.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Recruitive AB5682345