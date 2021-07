Kundsupportmedarbetare till Staples Solutions - AB Effektiv Borås - Butikssäljarjobb i Borås

AB Effektiv Borås / Butikssäljarjobb / Borås2021-07-08Tycker du om kundkontakt och är en stjärna på att skapa goda relationer?Vi söker kundsupportmedarbetare till Staples Solutions.Om vår kundStaples är marknadens ledande leverantör av produkter och lösningar inom kontor, städ & hygien, kök & servering, skola & förskola, möbler, förpackningsmaterial, sjukvård & omsorg, IT- tillbehör och Profil/branding, för dagens och morgondagens arbetsplatser.Vi är övertygade om att rätt utrymmen på din arbetsplats ger dig förutsättningarna för att trivas. Som vi säger - "When your space works, everything works".Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Våra kunder kan handla där det passar dem bäst; i våra 10 butiker, via säljare, kundtjänst eller direkt på nätet, läs mer på www.staplesadvantage.se Staples Sverige och Danmark har sitt huvudkontor i Borås, ett toppmodernt lager i Växjö och säljkontor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Tillsammans är vi närmare 400 anställda.2021-07-08För Staples Solutions räkning söker vi nu serviceinriktade kundsupportmedarbetare som arbetar proaktivt och reaktivt med kundkontakter, där telefonen blir ditt främsta verktyg. Även hantering av webbchatt och mail kan förekomma. I tjänsten ingår att ansvara för alla funktioner av kundservice såsom orderläggning, offerter och hantering av klagomål till alla kundsegment. Ditt ansvar är att svara effektivt och serviceinriktat på förfrågningar såväl internt som externt, vilket leder till att du skapar kundlojalitet. Du arbetar lösningsfokuserat och säkerställer god kommunikation med de olika avdelningarna för att kunden ska få snabb hjälp och ett bra bemötande.Vi söker dig som har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska, såväl i tal som i skrift. Du är en van datoranvändare och har mycket god telefonvana. Meriterande är om du tidigare har arbetat i affärssystemet SAP. Vi tror att du som söker har erfarenhet från en liknande roll, där service varit en central del.Som person är du mycket positiv, driven och serviceinriktad. Med din verbala förmåga lyckas du ge högkvalitativ service och uppnå kundnöjdhet. Vidare tycker du om problemlösning och har ett strukturerat arbetssätt samtidigt som du är flexibel. Du trivs såväl självständigt som i grupp och är bekväm med att arbeta i ett högt tempo.Du kommer att vara anställd via Effektiv och vara uthyrd som konsult till kundföretaget.Start: 23 Augusti.Ort: Borås.Omfattning: Heltid.Arbetstider: Måndag - fredag 08:00-17:00.Löneform: Fast.Du behöver vara 18 år för att vara aktuell för den här tjänsten.Är det dig vi beskriver ovan? Varmt välkommen med din ansökan via www.effektiv.se. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har gått ut.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Effektivitet, Driv, Långsiktighet och Framgång - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-13AB Effektiv Borås5853158