Kundsupportmedarbetare till företag inom finansbranschen
Delta Consulting AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delta Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som brinner för att skapa goda kundupplevelser? Vi rekryterar just nu en kundsupportmedarbetare till ett prestigelöst och engagerat team hos ett växande företag inom finanssektorn.
Var? Stockholm
När? När rätt kandidat är tillgänglig
Omfattning: Heltid med kontorstider 8-17 och du utgår från kundens kontor
Om rollenI rollen som Kundsupportmedarbetare blir du företagets ansikte utåt och hanterar både kundfrågor och administrativa uppgifter, alltid med fokus på att leverera en positiv och professionell upplevelse! Du kommer arbeta nära övriga i teamet där samarbete, hög servicekänsla och högt i tak är viktiga ledord. Tillsammans arbetar ni mot gemensamma mål, samtidigt som du även har tydliga individuella mål och områden som du självständigt ansvarar över.
Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis: Hantera inkommande samtal och mejl
Depå- och avtalshantering
Ge support kring företagets tjänster och produkter
Svara på frågor om depåer, rapporter och emissioner
Stöd i administration och kontorsuppgifter
Vem är du?
Dina personliga egenskaper kommer att väga tyngst i denna roll, men för att vara aktuell behöver du uppfylla följande:
Har minst gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller liknande
Har 1-2 års erfarenhet av kundkontakt, gärna från butik, hotell, restaurang eller liknande serviceyrke
Är driven, lösningsorienterad och strukturerad
Har god kommunikativ förmåga, är frågvis och bygger lätt goda kundrelationer
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
Ett genuint intresse för service är det som kommer gör att du lyckas i denna roll! Du behöver kunna ta ett tydligt ägarskap för ditt arbete och driva dina uppgifter framåt med engagemang och ansvarskänsla.
Därför kommer du trivas på jobbet Du blir en del av ett engagerat team med stark laganda där samarbete och kunskapsdelning värderas högt
Du får möjligheten att arbeta i en utvecklande miljö inom finansbranschen
Du får ett varierat arbete där både kundkontakt och administrativa uppgifter kombineras
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Anna Modin på anna@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan! Titta även på andra tjänster på vår karriärsida: careers.deltaconsulting.se
Mer om oss på Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & Kundsupport Vår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Consulting AB
(org.nr 559144-8575), https://www.deltaconsulting.se/ Jobbnummer
9589024